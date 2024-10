Ici tout commence du 21 octobre : Pénélope fait une découverte choc sur Antoine ! (résumé + vidéo épisode 1028 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1028 – Entre Pénélope et Antoine, rien ne va plus dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, Pénélope se pose des questions sur leur couple, d’autant qu’elle a fait une découverte choc…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1028

Pénélope se confie à Billie et Jasmine sur son couple avec Antoine et leur dispute au sujet des défis OZ. Pénélope explique à ses copines qu’elle sent que le problème est plus profond. Antoine Myriel et elle ne sont plus sur la même longueur d’onde…

Pénélope a fait une découverte choc : une bague de fiançailles dans la veste d’Antoine ! Ça la fait paniquer, elle trouve que tout va beaucoup trop vite pour elle. Si Jasmine partage son inquiétude, Billie se montre plus compréhensive et tente de la rassurer. Comme le souligne Jasmine, la véritable question est de savoir ce que Pénélope désire réellement, mais celle-ci semble complètement perdue…



Ici tout commence du 21 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

