Plus Belle La Vie du 21 octobre 2024 : la vérité sur les intoxications, Yolande piège Louis (résumé + extrait vidéo épisode 195 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 195 de PBLV – La vérité sur les intoxications va enfin éclater aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut dire que cette fin d’enquête est surprenante !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 octobre 2024 – résumé de l’épisode 195

Léa est avec Gabriel lorsque l’hôpital la contacte : Mirta, Thomas et Kilian vont pouvoir rentrer chez eux après 24 heures d’observation et un lavage d’estomac. Pendant ce temps, Jean-Paul a minutieusement fouillé tout le jardin de Robert Favre. Il n’a trouvé aucune trace de datura, et la cuisine semble avoir été scrupuleusement nettoyée. Jean-Paul demande à Léa et Gabriel de ne pas intervenir, promettant de les tenir informés. Son attitude condescendante agace Léa et Gabriel…

De leur côté, Mirta, Thomas et Kilian se sentent mal. Mirta regrette d’avoir partagé son panier, choquée par les soupçons qui pèsent sur Robert. Kilian mentionne que Gabriel semble soutenir la police dans l’affaire. Au commissariat, Robert se défend, affirmant qu’il s’agit d’un malentendu et qu’il ne comprend pas ce qui a pu se passer. Jean-Paul l’accuse d’avoir mêlé du datura à ses produits et d’avoir voulu s’en prendre à Mirta. Robert nie fermement.



Publicité





Gabriel, frustré par l’attitude de la police, se plaint à Léa alors qu’ils se trouvent dans le jardin de Robert Favre, à l’insu des policiers. Léa lui fait remarquer que la police a déjà inspecté tout le terrain. Gabriel, cependant, a pris des photos du livre de recettes de Robert et espère y trouver des indices. Ils découvrent que Robert utilisait des copeaux de bois, un détail que la police scientifique n’a pas mentionné. En fouillant, Léa et Gabriel tombent sur un sac de copeaux, persuadés qu’il est à l’origine des empoisonnements.

De son côté, Jules interroge Morgane à propos de l’arrestation de son grand-père. Il est choqué, mais Morgane ne croit pas un instant que son grand-père soit coupable. Pendant ce temps, Gabriel et Léa apportent à Jean-Paul et Patrick le sac de copeaux suspect. Il dégage une forte odeur de datura ! Ils découvrent que les copeaux proviennent d’une parcelle où pousse du datura. Heureusement, les autres sacs du lot n’ont pas été commercialisés, et Robert n’était pas au courant. Il est donc relâché, mais Jean-Paul refuse de reconnaître que Léa et Gabriel ont contribué à résoudre l’affaire.

Pour célébrer la fin de leur enquête, Gabriel et Léa se retrouvent au Mistral. Gabriel plaisante en se déclarant héros, et Thomas les félicite.

De retour à la résidence, Zoé interroge Louis et découvre des plans de la résidence dans son sac. Louis explique qu’il essaie de localiser une fuite d’eau. Yolande intervient, demandant à Zoé de laisser l’agent de maintenance tranquille. Plus tard, Louis explique à Yolande que la fuite provient probablement de derrière les paniers dans la buanderie. Yolande, déjà stressée par l’absence de Mirta, veut contacter la holding, mais Louis propose de régler le problème lui-même pour économiser de l’argent. Yolande accepte, et Louis commence immédiatement, annonçant qu’il va devoir couper l’eau pour quelques jours.

Louis déplace un meuble de la buanderie et découvre une bouche d’aération. Juste au moment où il s’apprête à l’explorer, Zoé surgit ! Elle l’accuse de préparer un cambriolage, mais Louis plaisante en disant qu’il est simplement à la recherche d’une canalisation percée. Après quelques taquineries, Zoé s’excuse et le prend dans ses bras.

Louis s’infiltre dans le conduit découvert plus tôt. Il débouche devant une porte murée qu’il s’apprête à casser quand il entend un bruit. Steve est dans la buanderie avec Yolande, qui lui dit que l’eau est coupée et qu’il ne pourra pas faire de machine. En remarquant le meuble déplacé et la bouche d’aération défaite, Yolande panique, craignant que des rats ne passent. Elle demande à Steve de tout refermer et de remettre le meuble en place. Louis se retrouve pris au piège derrière le mur !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un meurtre à la résidence, les résumés jusqu’au 8 novembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 21 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.