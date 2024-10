Ici tout commence du 23 octobre : Antoine tombe de haut, il fait un choix (résumé + vidéo épisode 1030 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1030 – Antoine va tomber de haut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, il va apprendre que Pénélope lui a caché ses problèmes cardiaques et son infarctus !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 23 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1030

Entre Pénélope et Antoine, l’atmosphère est tendue… Le directeur adjoint de l’Institut, en proie au doute, se confie à son ancienne compagne et amie, Rose. Ces derniers temps, les disputes se multiplient entre les deux amoureux, incapables de se comprendre. Une accalmie est apparue lorsque Pénélope a dévoilé à Antoine l’existence de l’application Oz. Mais tout a basculé lorsque Pénélope a découvert une bague de fiançailles dans la veste d’Antoine. Convaincue qu’il allait la demander en mariage, elle a pris peur et l’a violemment repoussé. Ce malentendu plonge désormais Antoine dans le doute : lui qui croyait fermement à la solidité de leur relation remet tout en question. Rose, plus sereine, l’encourage à discuter avec Pénélope. Mais alors que Jasmine va venir parler à Antoine, elle va finalement faire une gaffe en lui révélant les problèmes de cardiaque de Pénélope…

De son côté, Delobel convoque Léonard en conseil de discipline. Antoine demande quelques jours d’exclusion et Delobel se range de son avis. Pénélope ne l’accepte pas, et Antoine la confronte à ses mensonges. Ils décident de se séparer !



Pendant ce temps là, le légendaire flair d’Hortense est mis à rude épreuve ! Joachim reçoit sa première critique gastronomique…

Ici tout commence du 23 octobre 2024 – extrait vidéo

