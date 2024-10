Plus Belle La Vie du 23 octobre 2024 : Louis suspecté (résumé + extrait vidéo épisode 197 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 197 de PBLV – La police a Louis dans le viseur cet après-midi sur TF1 dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 octobre 2024 – résumé de l’épisode 197

Louis rentre à la résidence et raconte à Mirta et Yolande qu’il a été agressé. Il s’excuse de ne pas les avoir averties plus tôt et annonce qu’il va se remettre au travail. Mirta propose d’appeler un plombier, mais Louis insiste pour s’en occuper, et Yolande accepte son choix. De leur côté, Patrick et Jean-Paul doutent de sa version, tandis qu’Ariane ne comprend pas comment Louis aurait pu se blesser tout seul. Patrick pense que cela est lié au vol du collier.

Steve demande à Yolande la permission d’organiser une fête pour Halloween, mais elle refuse. Louis, ayant entendu la conversation, demande à Yolande pourquoi elle ne veut pas et évoque la tradition du jour des morts qu’il a célébrée au Mexique. Finalement, Yolande propose cette idée à Steve.



Yolande suggère à Steve de célébrer « El Día de los Muertos » comme au Mexique. Elle lui mentionne le film *Coco*. Steve, un peu sceptique, finit par accepter l’idée, surtout après que Vadim, qui semble connaître le sujet, intervient. Dans la buanderie, Louis est en plein travail quand Mirta vient s’excuser. Elle lui parle de la prison et de Luna qui y est détenue. Plus tard, elle le laisse avancer dans ses travaux dans le souterrain.

Zoé confronte Louis pour connaître la vérité. Énervé, il la repousse et lui demande de sortir de sa vie. Il admet qu’elle avait raison et qu’il l’a remplacée.

Jennifer suggère à Samuel d’organiser un dîner entre amis à la maison, mais Samuel préfère sortir au restaurant. Jennifer insinue qu’il a peur que leurs invités ne mettent la pagaille chez lui. Samuel lui rappelle que c’est aussi son appartement.

Barbara confie à Jennifer et Thomas que son immeuble va être désinsectisé et qu’elle ne sait pas où loger durant cette période. Thomas l’invite chez lui, mais elle décline pour ne pas les déranger. Jennifer lui propose alors de l’héberger et lui demande ce qu’ils ont trouvé dans son appartement. Barbara parle de punaises de lit, mais rassure qu’il n’y en a pas chez elle.

Samuel rentre et Jennifer lui apprend qu’elle a offert à Barbara de rester chez eux pour deux nuits. Samuel n’y voit aucun inconvénient, jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il y a eu des punaises de lit dans son immeuble…

Steve parle de la fête à Jules et Nisma, et évoque les propos de Vadim. Jules et Steve trouvent Vadim étrange, mais Nisma continue à le défendre. Jules, dans un élan d’imagination, prétend que Vadim est un vampire. Piqué par la curiosité, Steve décide d’explorer sa chambre et découvre une trace de sang menant à son frigo ! Avant qu’il n’ait le temps de l’ouvrir, Vadim entre dans la pièce, remarque qu’un livre a été déplacé et saisit une batte de baseball.

VIDÉO Plus belle la vie du 23 octobre 2024 – extrait vidéo

