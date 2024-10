Ici tout commence du 8 octobre : Billie et Laetitia, le clash ! (résumé + vidéo épisode 1019 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1019- On peut dire que Laetitia ne va pas se faire que des amis avec le championnat des Maîtres d’Hôtel dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Après sa rupture avec Stanislas, elle choisit de ne rien lui dire sur la maladie de son père et un clash éclate avec Billie…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 8 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1019

Laetitia a tranché ! Ignorant sa conscience, elle a choisi de mentir à Stanislas au sujet de la maladie de son père pour pouvoir participer au championnat des maîtres d’hôtel. Bien que Pénélope désapprouve ce choix, Laetitia est déterminée. Pour elle, c’est son avenir qui est en jeu ! Toutefois, sa participation ne fait pas l’unanimité… Laetitia a surpris ses rivaux, Billie et Thibault, la critiquer dans son dos. Ses manigances avec Hippolyte semblent déplaire fortement. Billie s’excuse, mais Laetitia reste amère face à leurs propos insultants. Un clash éclate et Billie préfère partir.

Éprouvé par Gaspard, Léonard décide de ne plus parler. Chez les Lanneau, Mattéo découvre enfin des personnes qui lui ressemblent…



Ici tout commence du 8 octobre 2024 – extrait vidéo

