Plus Belle La Vie du 8 octobre 2024 : Léa et Gabriel posent un diagnostic inquiétant (résumé + extrait vidéo épisode 186 en avance)

Plus belle la vie du 8 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 186 de PBLV – Léa et Gabriel vont poser un diagnostic inquiétant pour Jules aujourd’hui dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 octobre 2024 – résumé de l’épisode 186

Léa reçoit Morgane au cabinet médical pour discuter de l’état de Jules, qui a été sédaté à l’hôpital et semble maintenant calme, mais dont la situation reste incompréhensible. Elle interroge Morgane sur les récents comportements de Jules, et celle-ci mentionne qu’il a bu trois bières d’affilée à la plage. Quand Léa lui demande s’il se drogue, Morgane s’empresse de nier, tout en lui montrant ce qu’il a écrit dans son carnet. Léa souligne qu’un effet d’acide pourrait expliquer ce genre d’écrit. Morgane, se référant à des analyses négatives, essaie de défendre Jules, mais Léa lui rappelle que toutes les molécules n’ont pas été testées.

À la résidence, Yolande cherche des nouvelles de Jules auprès de Steve et Nisma, mais ceux-ci attendent des nouvelles de Morgane. Steve se sent coupable. Lorsque Morgane revient, elle se précipite dans la chambre d’Apolline et l’interroge sur une possible consommation de drogue par Jules. Apolline jure qu’elle ne lui a rien donné, affirmant avoir arrêté depuis qu’elle a été prise la main dans le sac. Morgane reste sceptique et menace Apolline d’une réaction sévère si les prochaines analyses de Jules s’avèrent positives.



Dans la chambre de Jules, Léa se présente à Robert et lui parle de la crise violente qu’a vécue Jules. Robert s’inquiète de la pertinence de la médication et fait comprendre à Léa qu’il préférerait qu’elle parte. En quittant la chambre, Léa se sent concernée par la situation.

Apolline, mécontente de Morgane, se dispute avec Steve, qui lui fait comprendre qu’elle évite d’accepter sa réalité. Elle lui demande de partir, mais il lui conseille de prendre soin d’elle, ce qu’elle refuse. Après son départ, elle se précipite pour trouver des amphétamines, mais réalise qu’elle n’en a plus.

Gabriel vient voir Léa pour discuter du diagnostic de Jules. Ensemble, ils évoquent ses symptômes récents et les résultats des analyses toxicologiques, qui sont toutes négatives. Gabriel suggère que la noyade de Jules pourrait ne pas être liée à ses autres symptômes. Babeth les interrompt pour demander de l’aide à Gabriel.

À l’hôpital, Jules souhaite sortir. Gabriel lui demande un moment seul avec Robert avant de faire entrer Léa, qui lui demande la permission de l’examiner, ce qu’il accepte. Léa et Gabriel discutent de la gravité de l’état de Jules, soupçonnant un purpura fulminans. Ils se préparent à annoncer à Jules qu’il pourrait souffrir d’une méningite foudroyante, ce qui pourrait lui être fatal. Ils ont besoin de savoir avec qui il a été en contact récemment, car ces personnes pourraient également être en danger de mort !

Ulysse rejoint Apolline avec un croissant et lui parle de dossiers urgents à traiter. Il remarque qu’elle semble mal en point, mais elle assure que tout va bien. Elle part ensuite livrer un dossier chez un confrère, et Ulysse l’avertit de faire attention à ce dossier sensible. Mais dans la rue, Apolline appelle désespérément son dealer, laissant son sac sur un muret. Alors qu’elle demande une livraison rapide, elle se fait voler son sac contenant le dossier d’Ulysse, réalisant trop tard son erreur.

Apolline informe Ulysse qu’elle s’est faite agresser et qu’on lui a volé son sac avec le dossier. Ulysse, déçu, lui reproche de ne pas avoir fait appel à un coursier. Apolline, consciente de la gravité de la situation, confesse qu’elle avait tenté de contacter son dealer avant de livrer le dossier. Ulysse lui fait comprendre qu’elle a perdu un dossier à cause de son addiction et qu’elle a trahi sa confiance.

Blanche doit annuler son atelier de théâtre, n’ayant plus d’intervenante. Eric, qui entend leur conversation, découvre que Blanche est très affectée par l’absence de Luna, dont la remise en liberté a été refusée. Malgré les tentatives d’encouragement d’Eric, Blanche se sent désemparée. Eric propose alors de la soutenir en remplaçant Luna dans l’atelier, bien que Blanche ait des doutes sur l’idée. Plus tard, Eric fait une démonstration de l’atelier de théâtre, réussissant à impressionner Blanche, qui finit par accepter qu’il prenne la place de Luna et le remercie pour son soutien.

