Ici Tout Commence spoiler : Delobel dérape et s’en prend à un élève ! (vidéo épisode du 31 octobre)

Ici tout commence spoiler – Delobel va perdre le contrôle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Malik parle dans son dos et insinue des choses graves sur son passé avec sa femme violente et Greg, Benoit devient fou.











Malik, Souleymane et Jim sont impatients de se préparer pour la fête d’Halloween qui a lieu ce soir ! Au-delà du plaisir de passer une soirée mémorable avec leurs amis, c’est surtout le compte-à-rebours affiché sur Oz qui les excite. En effet, à l’expiration du délai, Oz promet de dévoiler le véritable visage du chef Delobel !

De quoi piquer la curiosité des élèves de l’Institut ! Si Souleymane, toujours préoccupé par Pénélope, semble moins absorbé par ce mystère, Malik et Jim, eux, sont impatients de découvrir la vérité sur le directeur de l’Institut. Malik a d’ailleurs entendu des rumeurs inquiétantes à son sujet : il semblerait qu’il soit violent ! Benoît Delobel entend ces accusations et dérape : il s’en prend violemment à Malik et des élèves doivent les séparer !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1036 du 31 octobre 2024, Delobel s’en prend à Malik

