Star Academy du 28 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 28 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens au château.





Maureen part tôt en direction de Bordeaux où elle va pouvoir chanter avec Slimane sur scène suite à son immunité remportée sur le prime. Les autres prennent un brunch et Marlène arrive pour le débrief.







Marlène les félicite globalement pour le prime, ils ont progressé. Elle félicite ensuite chacun pour les prestations du prime, qui étaient globalement réussies.

Franck est en larmes en revoyant les images avec sa mère. Il avoue qu’il s’est senti super fier d’être là.



Tout le monde est ému et Marine pleure au moment de revoir son duo avec Héléna « Summer Body ». Avant de partir, Marlène annonce que ça va être la semaine des binômes ! Noah et Charles ont envie de se mettre ensemble, Thomas se sent mal et a peur que personne ne veuille être avec lui.

Ebony hésite entre Franck et Marguerite. Ils sont plusieurs à hésiter et Ulysse n’a aucune idée d’avec qui se mettre. Pendant ce temps là, Maureen répète avec Slimane.

Michaël arrive pour annonce le programme des évaluations. Ils vont passer leurs évaluations en binômes et en deux temps. Lundi à 14h, les binômes passeront une audition sur le titre « When We Were Young » dans la version de David Guetta. Ils devront se montrer aussi professionnels et fidèles que possible à l’interprétation du DJ, car le binôme gagnant aura la chance de monter sur scène aux NRJ Music Awards à Cannes vendredi soir pour chanter aux côtés de David Guetta !

Le binôme qui remportera les évaluations de lundi sera immunisé pour le mardi et accédera automatiquement au top 3 de la semaine. Quant aux autres binômes, ils seront évalués à nouveau mardi matin sur une chanson et une danse qu’ils ne découvriront que lundi soir. À l’issue de ces évaluations, les professeurs désigneront deux binômes nominés. Le public sauvera l’un d’entre eux samedi, tandis que le sort de l’autre dépendra du choix des élèves, qui décideront lequel continuera l’aventure.

Tout le monde se met à répéter le titre de David Guetta mais certains n’ont pas encore réussi à former les binômes. Marguerite se sent mal, personne n’a envie d’être avec elle et elle pleure. Ebony essaie de convaincre Franck mais il a envie de se mettre avec Julie. Il finit par lui annoncer son choix.

Ebony appelle sa mère, elle n’est pas confiante. Elle pleure. A Bordeaux, Maureen savoure son moment avec Slimane.

Tout le monde passe la soirée à répéter les évaluations. Et direction les chambres pour une bonne nuit de sommeil !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 octobre

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.