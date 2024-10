Ici Tout Commence spoiler : Stanislas grillé par Hortense et Alice entrain de... (vidéo épisode du 23 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alors que Laetitia a quitté l’institut Auguste Armand, on peut dire que Stanislas va avoir du mal à le vivre dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Hortense et Alice vont remarquer qu’il ne fait qu’échanger avec Laetitia…





Elles pensent qu’il est dans le déni, incapable de couper les ponts avec celle qu’il aime encore.







Hortense et Alice ont découvert que le maître d’hôtel maintient toujours un contact régulier avec Laetitia malgré son départ pour Paris et leur rupture. Pris sur le fait, Stanislas n’a d’autre choix que de tout avouer…

Il admet qu’il ne se sent pas capable de rompre brusquement avec celle qu’il aime encore. Hortense, cependant, qualifie rapidement cette relation de « fictive ». Stanislas peine à affronter la réalité, car ses sentiments pour Laetitia sont encore très intenses et leur rupture est encore trop récente. Heureusement, Hortense et Alice sont là pour l’aider à tourner la page !



