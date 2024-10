Ici Tout Commence spoiler : Antoine tombe de haut, Jasmine fait une grosse gaffe (vidéo épisode du 23 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Antoine et Pénélope dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Antoine va découvrir que non seulement Pénélope a des soucis de santé mais aussi qu’elle se met en danger avec les défis Oz !











Antoine est mal, il ne comprend plus Pénélope et est perdue… Quand Jasmine vient lui parler, Antoine trouve une oreille attentive et finit par se confier.

Mais le souci, c’est que Jasmine fait une énorme gaffe en parlant des soucis de santé de Pénélope ! Antoine n’était pas au courant et ne comprend pas de quoi elle parle !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1030 du 23 octobre 2024, Antoine se confie à Jasmine, qui gaffe

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

