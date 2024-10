Ici Tout Commence spoilers : rupture, départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 14 au 18 octobre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 14 au 18 octobre 2024 – Curieux de découvrir sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le départ de Laetitia.







On peut dire que Laetitia va recevoir une offre d’emploi dans un palace parisien. Et alors que Stanislas lui confirme que leur rupture est définitive, Laetitia va décider d’accepter et de quitter l’institut Auguste Armand. Au moment de partir, Stanislas lui dit tout ce qu’il a sur le coeur.

De leur côté, Gary et Thelma peinent à rester amis et craquent… Et Jim et Jasmine doivent relever un premier défi OZ. Quant à Milan, il est au coeur d’une enquête de Tom, qui pense qu’il se drogue !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 octobre 2024

Lundi 14 octobre 2024 (épisode 1023) : Stanislas n’en peut plus des non-dits ! A l’internat, Milan enchaîne les nuits blanches. Pour Hortense, Coline doit être plus minutieuse !

Mardi 15 octobre 2024 (épisode 1024) : Même au cœur de l’orage, Laetitia trouve des éclaircies. Tom enfile sa casquette d’inspecteur pipeau ! En cours, Hortense parvient à dresser Coline.

Mercredi 16 octobre 2024 (épisode 1025) : Entre le cœur et la raison, Laetitia doit choisir ! Après son échec en tant qu’enquêteur, Tom devient thérapeute… Thelma et Gary sont bien décidés à sortir de leur zone de confort !

Jeudi 17 octobre 2024 (épisode 1026) : Face à Stanislas, Laëtitia lâche tout ! Le premier défi OZ de Jim et Jasmine tourne au vinaigre. Pour Gary, l’amitié, c’est compliqué…

Vendredi 18 octobre 2024 (épisode 1027) : Au Double A, il est l’heure pour Stanislas de faire un choix. Pénélope lave son honneur dans le bassin de l’institut. De son côté, Jude est mauvais élève…

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 14 au 18 octobre 2024

vidéo à venir

