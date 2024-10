Demain Nous Appartient spoiler : Roxane piège Manon et Nordine (vidéo épisode du 16 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane va prendre les choses en main avec Manon et Nordine la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Roxane va piéger Manon et Nordine afin qu’ils soient forcés de se retrouver…











Publicité





Roxane propose une balade en bord de mer à Manon, afin de discuter. Et elles se retrouvent face à Nordine… Roxane s’éclipse pour les laisser seuls, Nordine explique à Manon que Roxane lui avait donné rendez-vous.

Ces deux là font un mea-culpa jusqu’à ce que Manon avoue à Nordine qu’elle a fait de gros progrès et a réussi à se mettre debout. Nordine, qui s’inquiète pour Manon depuis son accident, prend mal le fait qu’elle ne lui ait pas dit avant ! Il se vexe et s’en va.

Mais quelques temps plus tard, Nordine revient et retrouve Manon au même endroit… Cette fois il ouvre son coeur et fait une déclaration d’amour à Manon ! Et ils finissent par s’embrasser !



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Rayane fait une découverte choc, un couple se reforme, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 octobre 2024)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1792 du 15 octobre 2024 : Manon et Nordine s’expliquent

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.