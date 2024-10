Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 8 ? (résumé + replay 8 octobre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 8 du mardi 8 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 8 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après l’élimination d’Emmanuelle lors des ambassadeurs, les aventuriers sont tous ensemble et certains parlent déjà alliances et stratégies.





Fred parle Ilyes et Fabrice, il leur balance qu’Hugo a voulu faire une alliance avec lui et qu’il lui a fait croire qu’il marchait avec lui.







Publicité





Thibault et Hugo vont pêcher ensemble, ils se rapprochent et ramènent des poissons sur le camps.

L’épreuve d’immunité est annoncée, la première en individuel. Et il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : le parcours du combattant ! Cassandre gagne le parcours chez les femmes et Gustin chez les hommes.



Publicité





Pour la finale entre Gustin et Cassandre, il s’agit d’un labyrinthe à l’aveugle. Gustin domine et remporte sans surprise cette immunité et le précieux totem !

De retour sur le camps, Maxime essaie de convaincre Frédéric de s’allier. Mais Fred hésite encore à lui faire confiance. Et les filles rouges ciblent Fabrice. Quant aux jaunes, ils ciblent Sarah.

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Cécile sort son collier d’immunité après les votes, mais aussi Ilyes. Et il y a égalité entre Sarah et Fabrice ! Ils vont tous revoter. Et s’ils n’arrivent pas à les départager, ce sera un tirage au sort ! Nouvelle égalité, Denis va donc procéder au tirage au sort. C’est Fabrice qui tire la boule noire, il est donc éliminé !

Fabrice donne son vote noir à Thibault, qui votera double au conseil suivant.

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce 8 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 15 octobre pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».