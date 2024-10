« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 8 octobre : une alliance surprise, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO épisode 8)

Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite », épisode 8 du mardi 8 octobre 2024 – Après l’élimination d’Emmanuelle par les ambassadeurs lorse la réunification la semaine dernière, place à l’épisode 8 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Ce soir, l’aventure devient individuelle !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Koh-Lanta : la tribu maudite », présentation de l’épisode 8

L’aventure devient individuelle sur la tribu réunifiée et c’est l’heure de la toute première épreuve d’immunité individuelle : le parcours du combattant ! Sur le camps, de nouvelles alliances et stratégies se dessinent. Et Hugo et Frédéric décident de s’allier pour éviter l’élimination lors du premier conseil de la réunification !

VIDÉO Koh-Lanta extrait vidéo de l’épisode 8 du 8 octobre

Hugo et Frédéric prêts à s’allier !



