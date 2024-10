Koh-Lanta : qui sont les éliminés des destins liés ? (résumé + replay 30 octobre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 11 du mercredi 23 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après son élimination au conseil, Frédéric rejoint le camps du jury final et leur explique comment ça s’est passé.





Sur le camps, les ex-rouges s’assurent que les filles restent loyales après avoir sorti Frédéric. Thibault veut absolument faire sortir Maxime, loin d’imaginer qu’il a trouvé un collier d’immunité.







Le jeu de confort est annoncé. Denis annonce que c’est l’heure des destins liés ! Place au tirage au sort pour les binômes :

– Cécile et Jacques

– Charlotte et Gustin

– Cassandre et Maxime

– Sofia et Thibault

– Ugo et Ylies

Place au jeu, totalement inédit. Placer une boule dans une rigole, utiliser un monte charge et faire glisser la boule dans le panier. Il faut en placer 3 pour gagner ce confort ! A la clé : rencontrer un apiculteur et sa famille. Ils auront un repas complet au miel.



C’est très serré mais c’est finalement Ugo et Ilyes qui remportent ce jeu de confort ! Ils profitent d’un bon repas avec des locaux et d’une nuit dans une cabane.

Sur le camps, Maxime confie à Cassandre qu’il a un collier d’immunité et qu’ils seront protégés lors du conseil. Cassandre est rassurée mais compte bien duper tout le monde.

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un classiques de Koh-Lanta : les aveugles. Ugo et Ilyes dominent l’épreuve et remportent logiquement l’épreuve et le précieux totem synonyme d’immunité.

Thibault et Ilyes décident de tendre un piège à Maxime. Ils cachent un collier d’immunité d’Ilyes, qui n’est plus valable, pour qu’il le trouve et qu’il le joue au conseil et se fasse avoir ! Sauf que Maxime fait mine de chercher mais il a déjà un collier.

Gustin ment à Cassandre en lui disant qu’ils ne sont pas en danger. Elle en parle à Maxime, qui se sent rassuré. Mais Maxime se confie à Ugo, qui lui conseille de jouer son collier.

Et les aventuriers éliminés au conseil sont…

Place au conseil. Et contre toute attente, Maxime ne sort pas son collier. C’est serré mais c’est bien Maxime qui est éliminé, il entraine Cassandre dans sa chute ! Maxime donne son collier à Ugo.

Mais coup de théâtre à venir la semaine prochaine : Maxime et Cassandra ne sont pas encore éliminés, ils vont s’affronter en duel sur l’ile maudite !

Et rendez-vous le mardi 6 novembre pour suivre l'épisode 12 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».