Un Si Grand Soleil du 30 octobre : Ludo prend une décision, Catherine rencontre Eliott (résumé épisode 1501 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1500 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 30 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Muriel fait un footing, elle ne fait que penser à la déclaration de Boris… Elle rentre et retrouve Eliott et Toma. Eliott lui dit qu’elle va se mettre en retard pour le boulot, Muriel dit qu’elle a pris sa journée. Elle va en profiter pour visiter des locaux. Eliott dit qu’il a ramené son casque à Noura, elle est toujours ok pour garder le petit vendredi. Il lui dit de pas l’attendre, il va rentrer tard.

Levars explique à Laetitia qu’il va aller en forêt avec Manu pour essayer de retrouver la mémoire. Laetitia pense que c’est un peu tôt mais Serge veut savoir ce qui s’est passé.



Publicité





Boris annonce à Elisabeth que Victoire accepte de collaborer de nouveau avec eux. Elisabeth lui rappelle qu’à l’avenir il ne devra plus mélanger vie privée et vie professionnelle. Elle lui demande d’organiser une réunion rapidement, Boris demande à voir Muriel. Elle lui dit qu’elle est chez elle, il peut l’appeler.

Laurine appelle Catherine, elle va devoir passer à l’hôpital et ne pourra pas venir à midi comme prévu. Mais Catherine ne veut pas rester une heure de plus. Elle lui dit d’appeler Boris. Laurine lui dit qu’elle lui envoie un VTC, elle connait le chauffeur. Catherine est désagréable et lui dit qu’elle s’est débarrassée « du boulet ».

Manu est avec Serge en foret. L’endroit ne lui dit rien du tout. Manu lui dit de prendre son temps. Il finit par se souvenir, il a été attaqué par un sanglier ! Manu rapporte tout à Becker, qui n’en revient pas du dénouement de cette enquête.

Laurine appelle Eliott et elle lui demande de l’aider à s’installer chez elle, elle paiera en plus. Eliott lui assure qu’il sera aux petits soins. Eliott se renseigne sur internet sur les Laumière…

Eliott est en voiture avec Catherine, il lui dit que sa fille lui a demandé de l’aider à s’installer. Catherine demande le prix, Eliott ne lui donne pas. Catherine lui dit qu’il lui fait penser à son mari. Eliott lui demande pourquoi il n’est pas venu la chercher, elle dit qu’il est mort et Eliott s’excuse.

A la ferme, Ludo et Elodie reçoivent la visite d’un chasseur. Il vient s’excuser car ils l’ont accusé à tort. Levars a été attaqué par un sanglier. Au commissariat, Manu reçoit Tom dans son bureau. Il lui dit que l’enquête est close, il est mis hors de cause mais il va devoir arrêter les bêtises. Il a pris des travaux d’intérêt général pour les plantations de cannabis.

Eliott est ave Catherine, elle prend un appel et il en profite pour fouiner. Il voit une photo de famille et reconnait Boris.

Ludo est à vélo et appelle Alix, il lui dit qu’il a décidé d’arrêter les femmes le temps de trouver ce qui cloche chez lui. Et quand il raccroche, il tombe sur une femme en bord de route…

Alex et Thierry parlent à Becker, ils savent que Noam doit voir son fournisseur le lendemain. Becker annonce qu’ils vont monter une opération. Au même moment, Eliott reçoit un message de Curtis qui a besoin de lui le lendemain, il accepte.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eve dérape, un couple se forme, les résumés jusqu’au 15 novembre 2024