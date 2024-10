La France a un incroyable talent : coup d’envoi de la saison 19 ce soir sur M6 (23 octobre)

Publicité





C’est ce soir qu’M6 donne le coup d’envoi de la saison 19 de La France a un incroyable talent.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 23 octobre – présentation de la nouvelle saison

Cette saison, les artistes vont briser les codes avec humour et offrir un spectacle captivant du début à la fin. Karine Le Marchand, fidèle à son rôle de maîtresse de cérémonie, sera entourée des juges Éric Antoine, Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy. Ensemble, ils évalueront et guideront les 120 candidats qui défileront devant eux.

Pour franchir la première étape des auditions, les candidats devront obtenir au moins trois « oui » de la part du jury. En cas d’égalité, avec deux « oui » et deux « non », un panel de spectateurs dans le public tranchera pour déterminer si l’aventure continue.



Cinq Golden Buzzers, offrant un accès direct à la demi-finale, sont disponibles : quatre pour les juges et un pour Karine Le Marchand. Le Platinium Buzzer, un buzzer “magique” qui envoie directement en finale, fait aussi son grand retour. Cependant, il n’y en a qu’un, et il doit être attribué à l’unanimité par les quatre juges.

La France a un incroyable talent du 23 octobre – extrait vidéo