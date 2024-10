Nightsleeper du 23 octobre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Nightsleeper, vos épisodes inédits du mercredi 23 octobre 2024 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Nightsleeper ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 23 octobre

Épisode 5 : Alors que Hud et Miller interrogent Abby sur son passé, Saj voit une opportunité pour prendre les choses en main et décide d’essayer d’arrêter le train à sa manière. Pendant ce temps, Joe doit faire face aux répercussions de la fusillade. Doit-il obéir aux ordres de Saj ou plutôt se fier à ses compagnons de voyage, encore sous le choc des événements ? Parallèlement, le plan audacieux de Fraser, un conducteur de train à la retraite, pourrait bien être la clé pour résoudre la situation. Mais est-il vraiment réalisable ?

Épisode 6 : De retour aux commandes, Abby est persuadée de savoir comment stopper les wagons restants, mais sans pouvoir joindre Joe, le temps leur échappe. Alors qu’un des passagers tente désespérément de fuir et que l’aube approche, ces deux individus, qui étaient encore des inconnus au début de la nuit, parviendront-ils à se retrouver avant que le train de nuit n’atteigne sa destination finale ?



« Nightsleeper » : rappel de la présentation de la série

Lorsque le train de nuit Glasgow-Londres est piraté à l’aide d’un dispositif inconnu, douze passagers se retrouvent piégés à bord. Le train devient incontrôlable, et toutes les communications sont coupées. Cependant, Joe Roag (Joe Cole), un ancien policier, parvient à entrer en contact avec Abby Aysgarth (Alexandra Roach), directrice de la cybersécurité, grâce à un téléphone satellite. Abby et son équipe découvrent rapidement que non seulement le train, mais l’ensemble du réseau ferroviaire a été compromis, rendant toute tentative de contrôle impossible. Désormais liés uniquement par un téléphone, Joe et Abby doivent unir leurs forces pour stopper le train et sauver les passagers.

Personnages et interprètes

Avec : Alexandra Roach (Abby Aysgarth), Joe Cole (Joe Roag), Kim Chapman (Lindsey Ellis), Adam Mitchell (Mouse)