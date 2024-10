La Grande Librairie du 16 octobre 2024 : invités et sommaire

Publicité





La Grande Librairie du 16 octobre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 9 octobre 2024 : invités et sommaire

Que nous transmettent nos familles ? Augustin Trapenard reçoit reçoit Mazarine M. Pingeot, Thibault de Montaigu, Riad Sattouf, Edouard Louis, Anne-Dauphine Julliand et Charlotte des Georges.

📕 MAZARINE M. PINGEOT

Alors qu’elle revient pour la première fois à « l’Alma », l’appartement de fonction présidentiel dans lequel elle a grandi, elle convoque des fantômes, se confronte au souvenir de son père, François Mitterrand, et se demande s’il est seulement possible de s’émanciper de l’enfance.



Publicité





📗 THIBAULT DE MONTAIGU

Coeur (Albin Michel) : Thibault de Montaigu traque avec talent les malédictions familiales et compose en pointillés une bouleversante lettre d’amour à son père, alors malade, qui l’a chargé d’écrire sur la mort mystérieuse d’un aïeul. Écrire, c’est peut-être, aussi, maintenir en vie…

📙 RIAD SATTOUF

Riad Satta enrichit l’histoire de sa famille franco-syrienne du point de vue de Fadi, son frère cadet, arraché de sa Bretagne natale par son père, emmené de force en Syrie, et séparé de lui pendant près de 20 ans. Autant de rires que de larmes à la lecture du premier tome de Moi, Fadi, le frère volé (Les livres du futur).

📘 ÉDOUARD LOUIS

En enquêtant, dans L’effondrement (Seuil), sur le destin de son frère aîné, retrouvé mort à l’âge de 38 ans après des années d’alcoolisme et de dépression, le romancier conclut un long cycle familial entamé en 2014 avec En finir avec Eddy Bellegueule (Seuil).

📕 ANNE-DAUPHINE JULLIAND

Il y a plus de dix ans, Anne-Dauphine Julliand racontait dans le bouleversant Deux petits pas sur le sable mouillé (J’ai Lu) la maladie et la mort annoncée de ses deux filles.

Ajouter de la vie aux jours (Les Arènes), son nouveau récit, se confronte à l’impensable : le suicide de son fils Gaspard, en 2022, à la veille de ses 20 ans

📗 CHARLOTTE DES GEORGES

Le saisissant premier roman de l’actrice et scénariste Charlotte des Georges, Chiens de meute (Fayard), est une fresque qui nous plonge au cœur d’une famille ravagée par les drames et par les non-dits. C’est aussi le portrait crépusculaire d’un monde qui interdit les larmes et laisse ses enfants livrés à eux-mêmes.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 16 octobre 2024 à 21h sur France 5.