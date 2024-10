C à vous du 16 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 octobre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget, immigration, narcotrafic… Didier Migaud, ministre de la Justice et Garde des Sceaux est l’invité de C à vous

🔵 Affaire Gérard Miller : enquête sur le mode opératoire de l’ancien psychanalyste avec Chloé Vienne, journaliste, qui publie aujourd’hui : « Serial Miller. Gérard Miller : enquête sur trente ans de silences »



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : PanayotisPascot et Fary Lopes pour le jeu “Loups Garous” diffusé sur CANAL+

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Emmanuel Renaut, chef étoilé du restaurant “Flocons de Sel” à Megève en Haute-Savoie

🔵 Dans la Suite de C à vous : Nagui pour le prime « Taratata – Fête les 40 ans de Bercy » le vendredi 25 octobre à 21:05 sur France 2; et Alexia Laroche-Joubert, Anaïde Rozam et Marie Colomb pour la série “Culte” disponible le 18 octobre sur Prime Vidéo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 16 octobre 2024 à 19h sur France 5.