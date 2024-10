Le Maître du Jeu : lancement ce soir sur TF1 (11 octobre 2024)

Publicité





Le Maître du Jeu du 11 octobre 2024 – Ce soir à la télé, TF1 lance son tout nouveau jeu « Le Maître du Jeu », présenté par Laurent Ruquier.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur TF1+.







Le Maître du Jeu, la présentation

Imaginez une célébrité de renommée mondiale, dont le visage et le nom sont familiers à tous… et pourtant, personne ne se doute que derrière cette figure emblématique se cache un Maître du Jeu machiavélique. Mais qui est-il vraiment ?

Douze célébrités reçoivent une mystérieuse invitation pour participer à un jeu d’enquête inédit, se déroulant dans un somptueux manoir isolé du reste du monde. Rien ne va se passer comme prévu…



Connues pour leurs rôles de détectives à l’écran ou passionnées par les énigmes, les escape games, et les romans policiers, ces personnalités devront user de toutes leurs compétences pour résoudre un mystère hors du commun : découvrir l’identité de l’hôte énigmatique qui les a réunies. Pour les guider, le Maître du Jeu a préparé une série d’épreuves et disséminé de nombreux indices, convaincu que toutes les réponses sont à portée de main… encore faut-il les voir !

Un jeu facile, non ? Mais c’est sans compter sur l’ingéniosité de leur hôte. Manipulateur dans l’ombre, il tirera les ficelles, orientant tantôt les célébrités vers la vérité, tantôt les égarant. Pire encore, il a secrètement choisi un complice parmi eux, chargé de saboter l’enquête de l’intérieur et de les mener sur de fausses pistes.

Les célébrités devront donc mener une double enquête : identifier à la fois le mystérieux hôte et démasquer le complice saboteur avant qu’il ne ruine leurs chances. Entre pièges, mensonges et faux-semblants, l’union sera leur meilleure arme pour accomplir leur mission et remporter 100 000 euros pour leurs associations. Une pression de plus pour nos invités !

Création française inédite, « LE MAÎTRE DU JEU » vous plonge dans un univers captivant, mêlant mystère, humour et interaction, pour le plaisir de toute la famille. Les téléspectateurs pourront, eux aussi, jouer les détectives depuis chez eux, en résolvant les énigmes, décryptant les indices, et cherchant à répondre à la grande question : qui est le Maître du Jeu ?

Entre suspense haletant, révélations saisissantes et moments hilarants, préparez-vous à douter de tout. Alors, réussiront-ils à percer l’identité du Maître du Jeu ? Le complice sera-t-il démasqué à temps ? Soyez prêts à plonger dans une enquête palpitante, pleine de surprises et de rebondissements !

Les célébrités qui participent à cette saison 1

Avec Elsa BOIS – Max BOUBLIL – CARTMAN – Valérie DAMIDOT – Frédéric DIEFENTHAL – Arnaud DUCRET et Claire FRANCISCI-DUCRET – Jeanfi JANSSENS – KODY – Chantal LADESOU – Sarah MORTENSEN – Francis PERRIN

