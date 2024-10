Le Maître du Jeu : qui est le complice ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 11 octobre 2024)

Publicité





Le Maître du Jeu du 11 octobre 2024 – C’est parti pour « Le Maître du Jeu », le nouveau jeu d’enquête présenté par Laurent Ruquier sur TF1. Les participants – Elsa BOIS, Max BOUBLIL, CARTMAN, Valérie DAMIDOT, Frédéric DIEFENTHAL, Arnaud DUCRET et Claire FRANCISCI-DUCRET, Jeanfi JANSSENS, KODY, Chantal LADESOU, Sarah MORTENSEN, Francis PERRIN – arrivent au château.





Laurent les accueille, ils sont invités par le Maître du Jeu et lui-même ne sait pas qui il est ! Ils doivent tous remettre leurs téléphones.







Publicité





Très vite, les enquêteurs commencent l’enquête. Et l’identité du Maître du Jeu se cache sur un mur avec les visages de 100 célébrités. Le Maître du Jeu les accueille dans « la salle des 100 visages » et les envoie ensuite à la pagode où Laurent les attend pour le premier jeu.

On découvre que Max Boublil est le complice du Maître du Jeu ! S’il réussit à protéger son identité sans se faire repérer, il remportera les 100.000 euros pour l’association ! Sinon, c’est les enquêteurs qui se partageront la somme.



Publicité





Max doit donc saboter la première épreuve le plus discrètement possible. Après le jeu, les enquêteurs peuvent visionner un film avec des indices : le JT et caméléon !

Pendant le dîner, le Maître du Jeu fait une annonce : ils ne sont pas 12 enquêteurs, il y a un complice parmi eux !

Après un second jeu, nouveau magnéto indices : des photos souvenirs, plongée, « I will survive », danse de salon, ou encore Arsène Lupin. Ils sont nombreux à penser à Audrey Fleurot.

Et les premiers éliminés sont…

Laurent annonce aux enquêteurs que lors de la cérémonie des soupçons, ils vont pouvoir éliminer quelqu’un qu’ils pensent être le complice du Maître du Jeu. En attendant, ils vont pouvoir désigner un enquêteur de confiance, qui va pouvoir aller rencontrer le Maître du Jeu en face à face.

Arnaud est désigné comme enquêteur de confiance, il décide de sauver sa femme. Sa femme sauve Valérie, qui à son tour sauve Max ! Max sauve Sarah, Sarah sauve Kody, il sauve Carman, qui sauve Elsa. Elsa sauve à son tour Francis, qui sauve Frédéric. Il sauve Chantal !

Jeanfi JANSSENS est donc le premier éliminé. Le Maître du Jeu précise que ce n’était pas son complice, ils ont donc échoué !

Arnaud Ducret peut maintenant rencontrer le Maître du Jeu. Il lui annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. Il va livrer une info capitale le concernant, qui permettra de supprimer 25 portraits : il a 40 ans ou plus ! Et la mauvaise nouvelle : le complice peut utiliser son pouvoir d’éliminer l’enquêteur de son choix ! C’est Arnaud qui va devoir annoncer aux enquêteurs le nom de l’éliminé… Frédéric DIEFENTHAL !

Les enquêteurs doivent rejoindre Laurent Ruquier dans la salle des 100 visages. Ils doivent les célébrités qu’ils pensent avoir moins de 40 ans. Ils font 3 erreurs. Ils ont donc enlevé 22 visages, il en reste 78.

Rendez-vous le vendredi 18 octobre pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur TF1+.