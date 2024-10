Ici Tout Commence spoiler : ça dérape entre Thelma et... (vidéo épisode du 16 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un nouveau couple va se former à l’institut Auguste Armand la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Gary et Thelma sont tous les deux jaloux de la relation entre Solal et Zoé, ils vont se rapprocher jusqu’à s’embrasser !











Publicité





L’atmosphère s’enflamme à l’Institut ! Gary et Thelma passent un bon moment lors d’une séance de dessin, mais la situation ne tarde pas à prendre une tournure inattendue. Tout s’intensifie lorsque Gary confie qu’il préfère dessiner des nus. Saisissant cette opportunité avec audace, Thelma retire son t-shirt, faisant monter la tension entre eux. Une nouvelle romance est-elle sur le point de naître à l’Institut ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Stanislas prend une lourde décision ! (vidéo épisode du 16 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1025 du 16 octobre 2024, Thelma et Gary craquent

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.