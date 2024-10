Les Cinquante du 21 octobre 2024 : nouveau jeu, qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 36)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 36 du lundi 21 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 36 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’au réveil, les tensions sont toujours présentes entre Soraya et Julie B. après leur clash de la veille. Même Cassandra se pose des questions sur Julie, qui était pourtant son amie…











De son côté, Jordan n’encaisse pas les accusations de Soraya sur son couple avec Julie, qui selon elle se serait formé par stratégie. Soraya les rejoint et Emma s’en prend à Soraya. Celle-ci assure à Jordan qu’elle n’a rien contre lui.

Le Lion annonce un nouveau dans l’arène. Les joueurs découvrent un ordinateur installé dans l’arène ! Le Lion explique les règles : chacun leur tour ils vont se rendre sur l’ordinateur pour écrire un nom. Dès qu’un joueur est cité 3 fois, il est éliminé ! Et le jeu s’arrêtera quand il y aura 5 joueurs éliminés.

Emma, Joseph, Stéphane, Sépohora, et Soraya sur le banc des éliminés

Simon note le nom d’Emma, beaucoup ne comprennent pas. Alex écrit Emma également, elle est déçue et ne comprend pas. Cassandra note le nom de Joseph. Julie B. note le nom de Soraya. Kévin écrit Emma, elle est donc éliminée et ne pourra pas utiliser son pouvoir ! Lisa-Marie vote contre Julie B, et Jonathan contre Joseph. Stéphane vote contre Joseph, qui est éliminé à son tour ! Eddy note le nom de Stéphane, Coumba note Sacha, Sacha vote Séphora, Soraya vote Séphora, Julie R. note Stéphane, Hillary note Stéphane, qui est éliminé. Jade vote contre Séphora, qui est éliminée. Carla vote contre Julie B., Jordan vote Soraya. Jean-Pascal note Soraya aussi, elle est éliminée !



Les éliminés doivent rentrer au château pendant que les joueurs victorieux vont devoir voter.

Les Cinquante, le replay du 21 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 36 ce lundi 21 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 22 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 37.