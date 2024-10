Un Si Grand Soleil du 22 octobre : Manu a tout compris, Laura ment (résumé et vidéo épisode 1495 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1495 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 22 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann est avec Johanna, il lui dit qu’il sait qu’elle est triste pour le bébé. Elle dit que ce n’était qu’un embryon…

Maéva montre son premier graff à Thaïs, qui adore et trouve qu’elle a beaucoup progressé. Pendant ce temps là, Louis bosse encore sur l’entreprise de tee-shirts. Il a déjà déposé sa marque ! Marc et Léonore pensent qu’il va un peu vite. Marc craint pour ses études.



Yann décide de parler à Manu au sujet de l’affaire Levars. Il lui dit que Ludo a appelé Johanna car ils avaient couché ensemble. Il demande à être retiré de l’enquête. Pendant ce temps là, Johanna avoue à Sabine qu’elle se sent soulagée vue la situation. Sabine lui conseille de prévenir Ludo.

Marc s’inquiète pour Louis et ses études d’éco, il pense qu’il décroche et en parle à sa rédac chef. Mais elle trouve ça génial son projet et son succès avec ses tee-shirts. Pendant ce temps là, Louis parle à Alix et Maéva de son projet de live depuis la galerie et de son besoin de nouveaux graffs pour les tee-shirts. Alix finit par accepter.

Johanna appelle Ludo pour le prévenir pour le bébé. Ludo est sous le choc. Il se confie à Elodie, il s’imaginait devenir papa.

Maéva fait son graff et elle en parle à Tom. Il lui fait remarquer que les ventes explosent et il a l’impression que Louis se fait plein d’argent sur son dos. Il lui conseille de lui demander combien elle gagne sur les ventes. Pendant ce temps là, Louis parle du live à l’influenceuse. Elle est d’accord mais elle demande 1.000 euros ! Elle finit par accepter 25%.

Au commissariat, Manu explique à Elise qu’il pense que quelqu’un a voulu faire accuser Ludo. Elise pense que c’est possible, Manu va creuser cette piste. Pendant ce temps là, Hugo remarque qu’il manque un échantillon du sang de Levars. Laura dit que c’est elle qui l’a cassé !

