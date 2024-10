Ligue des Champions : suivre Lille / Real Madrid en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Ligue des champions 2 octobre 2024 – Lille / Real Madrid en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre Lille et le Real Madrid.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







C’est le match choc ce soir pour le LOSC face au Real Madrid. Les deux équipes des frères Mbappé s’affrontent au stade Pierre Mauroy. Et surprise du côté du Real, Kilian Mbappé va démarrer le match sur le banc !

Lille / Real Madrid – Composition des équipes

🔵 Lille (composition probable) : Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Zhegrova, Cabella, Sahraoui et David



🔵 Real Madrid (composition officielle) : Lunin – Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy – Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham – Endrick, Vinicius Jr.

Lille / Real Madrid en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Lille / Real Madrid, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.