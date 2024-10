Les Cinquante du 2 octobre 2024 : qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 23)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 23 du mercredi 2 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 23 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour la suite du 5ème jeu dans l’arène. Un jeu de patience qui rend la plupart dingues !











Et Jordan réussit finalement à se sauver et va donc encore pouvoir éliminer un joueur ! Simon et Nikola finissent par se sauver à leurs tours.

Loanne, Olivanie et Séphora éliminées

Au bout d’une heure, le jeu n’est toujours pas fini. Et les éliminés sont finalement : Loanne, Séphora, Alex, Grace et Olivanie. Le Lion demande à Jordan qui il décide d’éliminer : il s’agit de Loanne !

Les autres éliminés rejoignent le château et c’est l’heure pour les joueurs victorieux de voter. Le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver seulement 2 personnes ! Les stratégies et négociations vont bon train.



Le Lion fait revenir les éliminés pour le verdict. Le premier jouer sauvé, avec 19 voix sur 24, est Alex. La première éliminée, avec seulement 5 voix, est Olivanie. Il ne reste plus que Séphora et Grace. Le Lion annonce la dernière joueuse sauvée : Séphora avec 15 voix sur 24, contre seulement 9 pour Grace.

L’heure est ensuite aux adieux pour les deux éliminées. Et des disputes éclatent suite aux votes.

Les Cinquante, le replay du 2 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 23 ce mercredi 2 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 3 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 24.