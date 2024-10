« L’île merveilleuse de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 24 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L’île merveilleuse de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 24 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « L’île merveilleuse de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’île merveilleuse de Noël » : l’histoire, le casting

Quand une tempête de neige détourne le premier vol privé de Kate à destination de la Suisse vers l’île Christmas, elle se retrouve contrainte de collaborer avec un contrôleur aérien…

Avec : Andrew W. Walker (Oliver MacLeod), Rachel Skarsten (Kate Gabriel), Kate Drummond (Helen Sharpe), Jefferson Brown (Thomas Sharpe).



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Noël à Maple Valley ».

« Noël à Maple Valley » : l’histoire et le casting

Erica et sa famille possèdent une propriété dans le Montana, où ils exploitent leur ferme et tirent leurs revenus de la production de sirop d’érable ainsi que des événements de Noël qu’ils organisent chaque année. Lorsque la matriarche Ina annonce sa retraite, Erica et sa sœur Heidi se voient confier la gestion de la ferme. Peu après, leur voisin leur révèle qu’il s’apprête à vendre sa propriété, et Erica y voit une opportunité d’agrandir leurs terres pour augmenter la production. Cependant, l’arrivée d’Aaron, un promoteur immobilier envoyé par son père pour enquêter sur le terrain en vente, bouleverse le quotidien d’Erica. Entre attirance, rivalité et tensions familiales, elle se retrouve face à un dilemme : suivre son cœur ou écouter sa raison ?

Avec : Peyton List (Erica Holden), Andrew W. Walker (Aaron Davenport), Frances Flanagan (Ina Holden), Ella Cannon (Heidi Holden)