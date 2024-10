« Master crimes » : la saison 2 inédite ce soir sur TF1 (17 octobre)

Publicité





Master crimes, vos épisodes inédits du jeudi 17 octobre 2024 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance la saison 2 de la série « Master crimes ». Une série portée par Muriel Robin à retrouver chaque jeudi soir à raison de deux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Master crimes » : présentation de la saison 2

La brillante Louise Arbus, professeure hors pair en psycho-criminologie, est de retour ! Ne craignez rien, elle n’a rien perdu de son mordant. Toujours entourée de ses étudiants aussi indisciplinés que talentueux, notre électron libre à l’intuition aiguisée et au caractère explosif se joint à la capitaine Delandre pour élucider une nouvelle série de crimes, plus complexes et machiavéliques que jamais. Ces enquêtes offriront à Louise Arbus l’occasion de mettre au défi les connaissances de ses élèves et la patience de Delandre !

« Master crimes » : vos deux épisodes du 17 octobre

Episode 1 « No Body’s perfect » : Un crime inattendu bouleverse Louise Arbus et ses étudiants : un homme est découvert pendu dans un atelier de peinture thérapeutique, reproduisant la posture du célèbre Penseur de Rodin. Pour percer ce mystère, l’équipe devra plonger dans l’univers artistique des quatre femmes tourmentées qui fréquentent cet atelier, où leurs œuvres révèlent leur véritable nature.



Episode 2 « Au temps des cavernes » : Lorsqu’un jeune homme est retrouvé mort à proximité d’une communauté de survivalistes, Louise et son équipe doivent infiltrer ce groupe méfiant, persuadé de l’effondrement imminent de la société. Pour découvrir la vérité dissimulée derrière cette apparente utopie, ils devront s’adapter à leurs règles strictes et adopter leur mode de vie.

Personnages et interprètes

Avec : Avec : Muriel Robin (Louise Arbus), Anne Le Nen (Barbara Delandre), Nicolas Briançon (Pierre Delaunay), Olivier Claverie (Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Astrid Roos (Mia Delaunay), Nordine Ganso (Boris Volodine), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Michaël Cohen (Théodore Belin), Léon Durieux (Grégoire), Roman Freud (Thomas Delandre), Pierre André (Arthur), Emilie Saint-James (Aissattou Maïga), Peggy Martineau (Sonia Marchal), Marie Parisot (Alexandra Ruiz), etc.