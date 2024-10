« Menteur » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (4 octobre 2024)

Publicité





« Menteur » : histoire et interprètes du film inédit d'M6 ce soir, vendredi 4 octobre 2024 – Ce vendredi soir, M6 diffuse le film inédit « Menteur ». Un film signé Olivier Baroux avec Tarek Boudali et Artus dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Menteur » : le synopsis

Jérôme est un menteur invétéré, au point que sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges constants. Malgré leurs efforts pour le faire changer, il refuse de reconnaître ses torts et continue de s’enfoncer dans ses histoires inventées. Un jour, il est frappé par une malédiction divine : chacun de ses mensonges devient réalité. Ce qui marque le début d’un véritable cauchemar pour lui.

Interprètes et personnages

Avec Tarek BOUDALI (Jérôme), Artus (Thibault), Pauline Clément (Chloé), Catherine HOSMALIN (Geneviève), Karim BELKHADRA (Salim), Louise Coldefy (Virginie), Bertrand USCLAT (Étienne), Philippe VIEUX (Paul)



VIDEO bande-annonce