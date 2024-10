Le grand concert de la francophonie : artistes et programme du concert ce soir sur France 3 (4 octobre 2024)

Publicité





Le grand concert de la francophonie du 4 octobre 2024 – Cyril Féraud vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 3 pour « Le grand concert de la francophonie ». La chaîne vous propose un grand concert afin de mettre à l’honneur la francophonie.





A découvrir sur France 3 dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Le grand concert de la francophonie : les artistes présents ce soir

France 3 célèbre la langue française en organisant un grand concert réunissant des artistes du monde entier pour honorer la musique francophone et ses plus belles chansons, sous la direction musicale de Scott Price.

Cette soirée exceptionnelle, qui se déroulera sur deux continents, est présentée en France par Cyril Féraud depuis le somptueux château de Villers-Cotterêts, désormais Cité internationale de la langue française, et au Québec par Véronic Dicaire, Patrick Bruel et Black M, en direct de l’Agora du port de Québec, devant plus de 10 000 spectateurs.



De nombreux artistes se produiront sur ces deux scènes, parmi lesquels Alain Chamfort, Natasha St-Pier, Isabelle Boulay, Jenifer, Patrick Fiori, Amadou et Mariam, Santa, Daniel Lavoie, M. Pokora, Bruno Pelletier, Corneille, Grand Corps Malade, Tiken Jah Fakoly, Roxane Bruneau, Mentissa, Helena, Nuit Incolore, Waahli, Petitom, IAM, Roxane Bruneau, Mario Pelchat, Biz, Stéphane, et Samian.

Ce concert créera un véritable pont musical entre la France et le Québec, mettant en lumière la richesse de la chanson francophone et son rayonnement mondial.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du XIXe Sommet de la Francophonie, qui s’ouvre le 4 octobre 2024 à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts. Initié par le président de la République, ce sommet réunit les chefs d’État francophones du monde entier, constituant un rendez-vous majeur sur les plans diplomatique, politique, économique et culturel, avec la langue française comme lien commun.