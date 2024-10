Nacima Kidadi s’exprime sur la mort de sa fille : « mes larmes ne cessent de couler »

Publicité





Nacima Kidadi a pris la parole lundi, une semaine après le drame de la mort de sa fille, la petite Zendaya âgée de seulement un an. L’influenceuse, suivie par plus d’un million de fans sur TikTok, s’est exprimée dans un long post sur son compte Instagram.





« C’est avec le cœur meurtris et une énorme souffrance que je vous annonce la perte de notre fille Zendaya » a-t-elle écrit alors qu’elle avait réagi la semaine dernière juste pour faire taire les rumeurs.







Publicité





« Mes mains tremblent en écrivant ces lignes, mes larmes ne cessent de couler. Nous avons si mal, nous sommes anéantis, nous sommes détruits. Ces derniers jours, ont été les pires jours de notre vie. Et aujourd’hui toute notre vie est bouleversée et ne sera plus jamais comme avant. » a poursuivi Nacima Kidadi, qui a reçu de nombreux messages de condoléances et de soutien depuis le terrible drame.

« Nous étions une famille unies et soudées mais nous le serons encore plus. Je vais me battre, on va se battre, pour elle, et pour mes 3 fils qui vivent une si lourde épreuve à leur si jeune âge. (…) Nous avons été très très touchés par votre soutien, cet élan de solidarité, vous aimiez notre princesse Zendaya et ça nous réchauffe le cœur, on vous remercie du fond du cœur, pour tout vos mots »



Publicité





Nacima Kidadi n’a pas expliqué les raisons de la mort de la petite Zendaya. Sa soeur, Arbia Kidadi, s’était exprimé la première pour démentir les infos qui circulaient et notamment celle selon laquelle la petite fille se serait noyée dans une piscine.