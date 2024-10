« Noël a disparu ! » : votre téléfilm de Noël ce 30 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Noël a disparu ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 30 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Noël a disparu ! ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Noël a disparu ! » : l’histoire, le casting

Ally, une jeune publicitaire spécialisée dans la promotion de Noël, se retrouve épuisée et, presque sans réfléchir, fait le vœu que Noël disparaisse. Son souhait est exaucé : tout le monde oublie Noël, et la fin d’année se déroule tristement en noir et blanc. Ally comprend alors qu’elle ne désire qu’une chose : que chacun retrouve la magie et la joie de l’esprit de Noël. Mais ce retour à la féérie s’annonce semé d’embûches…

Avec : Lyndsy Fonseca (Ally), Michael Rady (Hunter), Jim O’Heir (Nick), Julie Warner (Sharon)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Prochain arrêt, Noël ».

« Prochain arrêt, Noël » : l’histoire et le casting

Angie, une jeune médecin new-yorkaise, s’apprête à passer Noël seule. Mais en prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve mystérieusement transportée dix ans en arrière, au cœur d’un Noël en famille avec Tyler, son amour de l’époque.

Avec : Lyndsy Fonseca (Angie Reynolds), Chandler Massey (Ben Lee), Christopher Lloyd (Le conducteur du train), Eric Freeman (Tyler Grant)