N’oubliez pas les paroles masters : qui de Laurens ou Pierre s’est qualifié ? (7 octobre)

N’oubliez pas les paroles masters du 7 octobre 2024, le match Laurens face à Pierre – C’était le coup d’envoi des masters ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Le match du jour opposait Laurens (2ème meilleur maestro) à Pierre (36ème).





Et à l’issue des deux manches, c’est Laurens qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale.







N'oubliez pas les paroles du 7 octobre, Laurens bat Pierre

Dans le détail ce lundi, Pierre a remporté le match aller et le match retour avec 10 points d’avance et 1.000 euros de gains. Mais Laurens a déjà remporté le match retour avec 282 points de plus que Pierre ! Laurens a remporté 10.000 euros sur sa finale et il se qualifie pour les huitièmes de finale, où il affrontera la gagnante du match de demain.



Mardi soir, Manon (16ème) affrontera Natasha (18ème).

N’oubliez pas les paroles du 7 octobre 2024, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.