Un Si Grand Soleil du 8 octobre : Ludo ment à Laura, Tom dans de sales draps (résumé et vidéo épisode 1485 en avance)

Becker fait une promenade à vélo quand il reçoit une alerte. Midi Libre a posté un article sur l’agression de Levars. Pendant ce temps là, Tom retrouve Roméo. Il est blessé à la main et lui explique être tombé à vélo. Roméo dit être retenu sur le champs de cannabis, tout allait bien. Il donne son argent à Tom mais il a mis moins d’argent car il n’a pas arrosé tous les jours. Tom est remonté, il ne lui donne que la moitié de ce qu’il lui devait !

Au commissariat, Yann fait le point avec Becker. Clément lui demande d’enquêter aussi du côté des chasseurs. Il insiste pour que tout soit fait pour le retrouver, Becker demande à Manu de lui donner un coup de main. Manu assure être sur le coup, il retourne en forêt vérifier qu’ils n’ont rien loupé. Pendant ce temps là, Ludo est inquiet et en parle à Johanna. Elle lui dit qu’il n’a rien à se reprocher, il doit laisser faire la police. Ludo lui explique que c’est Yann qui l’a interrogé. Il lui dit qu’il pense toujours à elle mais elle lui assure qu’il ne se passera plus jamais rien entre eux.



Thaïs enfile pour la première fois son uniforme de police, elle intègre le commissariat après sa formation de 16 semaines. Elise l’accueille et remarque qu’elle a l’air très contente d’être là. Elle lui présente Yann, il lui souhaite la bienvenue.

Manu est en forêt. Et il finit par découvrir le champs de cannabis et les jerricanes ! Il appelle Yann pour qu’il envoie une équipe.

Maéva rejoint Alix. Elle lui annonce qu’elle a réussi à caler un créneau pour son expo ! Elle a des dates, dans deux mois. Maéva stresse, Alix veut 5 à 6 oeuvres monumentales ! Maéva lui assure que ça va le faire. Elle appelle Tom, elle est stressée. Tom l’encourage mais elle ne sait pas comment elle va faire pour tout payer. Il dit qu’il va l’aider mais elle refuse.

Manu retrouve Elise et Thaïs. Il lui souhaite lui aussi la bienvenue et lui offre une petite voiture de police. Il dit qu’il est content de la retrouver là et Thaïs avoue que c’est lui qui lui a donné envie d’intégrer la police.

Laura prend les empreintes des jerricanes retrouvés en forêt. Hugo dit à Yann que ça va donner un nouvel éclairage à leur enquête mais Yann est ailleurs. Il l’interroge sur Johanna, Yann dit qu’il laisse Johanna tranquille avec la seconde fiv. Il préfère lui laisser du temps, Hugo pense qu’il a raison.

Manu est au téléphone avec Laetitia, l’état de Serge est stationnaire. Elle lui demande s’il a du nouveau sur l’enquête, Manu dit avoir une piste. Il pense qu’il a peut être fait une mauvaise rencontre avec des dealers en forêt.

A la plage, Maéva parle à Robin et Louis de son expo. Thaïs les rejoint, ils sont contents de la retrouver. Thaïs explique avoir été bien accueillie au commissariat. Ils décident de trinquer.

Laura vient voir Ludo à l’exploitation. Elle comprend à sa tête qu’il a oublié qu’ils devaient se voir. Elle lui demande d’être honnête mais il assure qu’il n’y a aucun problème entre eux. Il dit qu’il avait oublié mais il est très content de la voir. Il reconnait avoir été distant mais ça n’a rien à voir avec elle…

Louis parle avec Maéva, qui pense à faire un crédit pour son expo. Louis pense que c’est une mauvaise idée, les taux d’intérêt sont énormes. Louis a une idée : vendre des tee-shirts avec ses graffs ! Elle est emballée mais réalise qu’il y a des frais de fabrication. Louis dit avoir l’argent, il veut investir. Maéva finit par accepter !

Yann regarde les résultats des empreintes avec Hugo et Manu : ils ont un match avec Tom ! Manu est troublé, il le connait…

