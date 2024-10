« Où est passé Noël ? » : votre téléfilm de Noël ce 21 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Où est passé Noël ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 21 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Où est passé Noël ? ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Où est passé Noël ? » : l’histoire, le casting

Dans le but de raviver la magie des fêtes, deux lutins du Père Noël, Chuck et Debbie, décident d’accorder trois vœux à un humain. Par un curieux hasard, cet humain est Erin, une jeune femme désillusionnée par Noël. Même un rendez-vous arrangé avec Sam, un homme charmant et sympathique, ne parvient pas à la réconcilier avec cette période de l’année. Cependant, tout bascule lorsqu’Erin, par frustration, souhaite que Noël « disparaisse ». Le lendemain, elle se réveille dans un monde où Noël n’a jamais existé. Prise de remords, Erin réalise qu’elle a privé tout le monde de la magie de cette fête. Avec l’aide de Sam, elle entreprend de recréer Noël, redécouvrant ainsi l’importance de cette célébration pour les autres et la place croissante de Sam dans sa vie.

Avec : T. Mychael Rambo (Le Père Noël), Rachael Leigh Cook (Erin), Sam Page (Sam), Bailey Stender (Debbie), Patrick Thomas O’Brien (Chuck)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Recherche fiancé pour Noël ».

« Recherche fiancé pour Noël » : l’histoire et le casting

Merry Griffin est une star des réseaux sociaux connue pour avoir édicté une série de règles à suivre en amour. Ironiquement, malgré sa notoriété, elle n’a toujours pas trouvé l’amour et finit par inventer un fiancé parfait pour renforcer ses théories et écrire un livre digne d’un conte de fées. Sonia Hendricks, directrice d’une petite maison d’édition, est séduite par l’idée et décide de publier son livre. Cependant, Merry se retrouve piégée par son propre mensonge et doit trouver une solution rapidement pour sauver sa carrière d’auteure, encore naissante. Sur les conseils de Darlene, sa meilleure amie, elle se rend à Snowbridge, une petite ville du Vermont, pour passer les fêtes chez les parents de cette dernière et élaborer un plan de sauvetage. Ce que les trois femmes n’anticipent pas, c’est que l’amour les attend au pied du sapin de Noël, et qu’en réalité, il n’existe aucune règle en amour.

Avec : Rachael Leigh Cook (Merry Griffin), Travis Van Winkle (Adam Walters), Karen Malina White (Sonia Hendricks), Amy Groening (Darlene Walters)