Ici Tout Commence spoiler : Joachim se fait humilier !... (vidéo épisode du 23 octobre)

Ici tout commence spoiler – Joachim est de retour à l’institut cette semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et cette semaine, on peut dire que Clotilde et Rose vont lui servir une belle humiliation !











Alors que Joachim a préparé le déjeuner pour sa femme et sa belle-soeur, Clotilde n’hésite pas à demander honnêtement à Rose ce qu’elle pense du gratin de Joachim…

Et si au début Rose est plutôt soft, elle finit par lâcher et critique chaque étape du plat de Joachim, qu’elle trouve trop gras et à qui elle reproche la cuisson de sa béchamel !

Joachim n’a pas l’air ravi de toutes ces critique même si Clotilde assure à sa soeur qu’il n’a aucun égo en cuisine…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1030 du 23 octobre 2024, Joachim se fait humilier

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

