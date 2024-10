Pékin Express du 12 octobre 2024 : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? Qui ira en finale ?

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » au programme TV du samedi 12 octobre 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la demi-finale de « Pékin Express, l’épopée des maharadjas ». Après l’élimination de Fabrice et Briac la semaine dernière, ils sont encore 3 binômes en compétition pour cette cinquième étape.«





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », la demi-finale du 12 octobre

Pour la demi-finale de cette édition spéciale all stars, les trois binômes emblématiques encore en compétition – Clément et Emeline, Christophe et Claire, et Jean-Claude et Axel – vont s’affronter dans trois courses haletantes, organisées dans les paysages grandioses du Rajasthan. Le départ se fera depuis les célèbres Ghâts d’Udaipur, l’un des trésors du pays des maharajas. Ils traverseront des décors à couper le souffle, pour une compétition d’une intensité inédite !

Au cours de ces trois courses, les binômes devront relever des défis de taille. Le premier : une épreuve sportive impressionnante à 112 mètres de hauteur, au sommet de la plus haute statue de Shiva au monde. Les équipes devront ensuite faire preuve de précision et d’adresse pour réussir les épreuves suivantes.



Publicité





À la clé, trois amulettes de 20 000 euros pour les vainqueurs de chaque course. Mais les candidats devront également redouter les enveloppes noires, qui pourraient les éliminer et les priver de la grande finale !

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.