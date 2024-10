Pékin Express du 19 octobre 2024 : la finale ce soir sur M6, qui va gagner ?

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » au programme TV du samedi 19 octobre 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la grande finale de « Pékin Express, l’épopée des maharadjas ». Après l’élimination de Christophe et Claire la semaine dernière, ils ne sont plus que 2 binômes à s’affronter pour gagner ! Qui de Clément et Emeline ou Jean-Claude et Axel sera le binôme gagnant cette saison ?





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.













« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », la finale du 19 octobre

Lors de cette grande finale, les deux binômes en compétition s’affronteront à New Delhi, la dynamique capitale indienne, avec pour objectif de décrocher 100 000 euros ! Trois courses déterminantes seront disputées sous la règle du « time is money » : il s’agira de terminer chaque course le plus vite possible pour subtiliser une partie de la cagnotte de leurs adversaires et ainsi atteindre la somme de 100 000 euros.

Les finalistes parcourront des lieux emblématiques de New Delhi, tels que des mausolées majestueux, des parcs somptueux et des temples imposants. Le défi le plus redoutable les attendra dans l’effervescence du marché de Chandni Chowk, où chaque mètre parcouru sera une véritable épreuve dans cette fourmilière humaine.









Au cœur de cette métropole gigantesque, troisième ville la plus peuplée au monde, les candidats, déterminés à tout donner, se lanceront dans un ultime sprint pour décrocher la victoire.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait de ce qui vous attend ce soir.