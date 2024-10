Star Academy du 19 octobre : le 2ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 19 octobre 2024, le prime 2 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le second prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l'issue de laquelle un premier académicien sera éliminé et quittera définitivement l'aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 19 octobre 2024, le programme du prime 2

Ce soir, c’est le deuxième prime évènement de la Star Academy. Pour la toute première fois, les élèves vont interpréter sur scène et en direct l’hymne de la promo 2024, « Recommence moi ».

Place aussi aux premiers duo avec Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Joseph Kamel, et la star internationale Rag’n’Bone Man !



Et rappelons que Maylis, Paul et Thomas sont les premiers nommés. Ils chanteront chacun un titre pour défendre leur place. Le public vote depuis mercredi soir et sauvera l’un d’eux tandis que les académiciens auront la lourde tâche de départager les deux autres.

Qui sera le premier à quitter l’aventure ?

La liste des chansons du prime

Avec les artistes :

– Jean-Louis Aubert « Alter égo » avec Emma

– Jean-Louis Aubert « Ça c’est vraiment toi » avec Ulysse

– Grand Corps Malade chantera « Mais je t’aime » avec Maïa

– Joseph Kamel chantera « Celui qui part » avec Masseo

– Rag’n’Bone Man chantera « Human » avec Ebony

Collégiales :

– Hymne « Recommence-moi »

-« When I Was Your Man » de Bruno Mars

– Medley disco

Duos entre académiciens :

– Marine et Maureen reprendront « Wrecking ball » de Miley Cyrus

– Marguerite et Franck sur « Les feux d’artifice » de Calogero

– Emma, Marguerite, Ebony, et Maïa « Wannabe » des Spice Girls

– Julie et Charles « Les vieux mariés » de Michel Sardou

Les chansons des nominés :

– Paul chantera « Mistral gagnant » de Renaud

– Thomas « Des milliers de je t’aime » de Slimane

– Maylis : « Escapism » de Raye

