Plus Belle La Vie du 1er octobre 2024 : la reconstitution tourne mal ! (résumé + extrait vidéo épisode 181 en avance)

Plus belle la vie du 1er octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 180 de PBLV – Jean-Paul ne croit pas aux aveux de Luna et organise une reconstitution aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et ça va mal tourner !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er octobre 2024 – résumé de l’épisode 180

Thomas est avec Jennifer, qui lui annonce que Luna s’est rendue aux autorités. Thomas pense qu’elle a réalisé qu’elle n’avait plus d’autre option. Jennifer, quant à elle, ne supporte pas l’idée que Luna se sacrifie, mais Thomas estime qu’il faut respecter son choix. Barbara les rejoint, annonçant qu’elle est convoquée au commissariat. Peu après, Blanche leur envoie un message pour dire qu’elle est également convoquée, et Jennifer reçoit un appel la convoquant aussi.

Pendant ce temps, Jean-Paul informe Samuel qu’il a convoqué Barbara, Blanche, et Jennifer. Samuel est surpris, mais Jean-Paul doute des aveux de Luna. Il ne l’imagine pas capable de tuer et d’enterrer Yanis seule. Samuel, cependant, assure qu’elle lui a semblé sincère. C’est à ce moment que l’avocate de Luna arrive… Elle s’impose à la place de l’avocat commis d’office !



Babeth demande à Patrick de trouver un moyen pour faire libérer Luna, car elle est persuadée qu’elle n’est pas une criminelle. Patrick lui rappelle qu’elle a avoué, mais Babeth est convaincue qu’elle protège quelqu’un. Patrick lui assure que l’enquête n’est pas encore terminée, et de nouveaux éléments pourraient encore surgir. Babeth lui fait promettre de ne pas abandonner Luna.

Pendant ce temps là, Luna rencontre Maître Bataille, une avocate spécialisée en droit pénal, qui lui promet qu’avec elle, elle sera acquittée. Elle lui explique qu’elle a déjà remporté de nombreux combats, notamment contre les violences faites aux femmes. Luna lui demande pourquoi elle devrait lui faire confiance, et l’avocate lui rappelle qu’elle risque jusqu’à 20 ans de prison, mais qu’elle a un plan pour retourner le jury en sa faveur. Luna accepte de lui confier sa défense.

Samuel interroge à nouveau Luna en présence de son avocate. Elle raconte qu’elle s’est disputée avec Blanche sur le parking de la cheffe Duroc. Barbara et Jennifer ont tenté de la calmer, mais elle était trop en colère, alors elles l’ont laissée seule. En cherchant à appeler un taxi, Luna n’a pas trouvé de réseau et a commencé à marcher. Une voiture s’est arrêtée, c’était Yanis Kiros, qui l’a piégée. Elle explique qu’elle a cru qu’il allait mourir après l’avoir repoussé, car sa tête a heurté quelque chose. Elle a paniqué et l’a enterré, assurant qu’elle n’a rien dit à ses amies.

Jean-Paul interroge Jennifer, qui confirme exactement la même version des faits. Il lui fait remarquer que son récit correspond parfaitement à celui de Barbara et de Blanche, alors que, sous l’effet de l’alcool, la mémoire est souvent floue. Jean-Paul annonce qu’une reconstitution aura lieu en fin de journée, ce qui leur permettra de savoir si Luna dit la vérité.

Blanche, Jennifer, et Barbara se retrouvent. Blanche est convaincue que la reconstitution renforcera la crédibilité de la version de Luna, mais Barbara reste inquiète.

La reconstitution commence, mais l’avocate de Luna est absente à cause d’un contretemps. Jean-Paul insiste pour que Luna refasse toute la scène. Elle peine à tirer Samuel au sol, et Jean-Paul fait remarquer que Yanis pesait 20 kg de plus. La procureure reste sceptique. Soudain, un chasseur passe et reconnaît Luna. Il lui demande si elle continue sa « chasse au trésor » et l’interroge sur ses « collègues ».

À la résidence, Aya est étonnée d’avoir déjà reçu son salaire. Kilian lui explique qu’il a maîtrisé les déclarations en ligne et la remercie, car c’est en partie grâce à elle. Aya lui propose qu’à l’avenir, ils s’entraident dès que nécessaire. Kilian lui parle de son projet d’ouvrir un nouveau bar, et Aya lui promet qu’elle sera là pour l’aider. Il précise cependant que ce n’est pas pour tout de suite. Il tente de l’embrasser, mais elle s’éloigne.

Aya retrouve Djawad avec un smoothie. Djawad remarque qu’elle n’a pas l’air bien et devine que cela a un lien avec Kilian. Aya lui confie qu’ils se sont embrassés, mais depuis, elle bloque. Djawad lui conseille de ne pas trop se poser de questions et de foncer… Plus tard au Mistral, Aya s’excuse auprès de Kilian, pensant qu’il croit qu’elle veut qu’ils restent amis. Elle le détrompe et l’invite à sa remise de diplômes, précisant que c’est le 4. Kilian accepte d’y assister, mais une expression d’hésitation traverse son visage. En consultant son agenda, il se rend compte qu’il a un rendez-vous pour visiter Betty à l’hôpital psychiatrique ce même jour…

VIDÉO Plus belle la vie du 1er octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.