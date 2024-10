Qui est le Maître du Jeu ? On vous révèle son identité ! (+ tous les indices)

Publicité





Qui est « Le Maître du Jeu » dans le jeu d’enquête de TF1 diffusé chaque vendredi soir et présenté par Laurent Ruquier ? Alors que les enquêteurs vont découvrir son identité ce soir puisqu’il s’agit du dernier épisode, on fait le point sur les indices à disposition et les pronostics quant à son identité !





Au cours des deux premiers primes, mais aussi sur TF1+, de nombreux indices ont été dévoilés pour tenter de découvrir qui est le Maître du Jeu.







Les indices à disposition

Premier indice : boite de thon

Indices dans la première bobine :

– le jingle de la météo sur TF1

– une horloge sur 8h ou 20h

– ses héros sont Sherlock Holmes, Lupin, Catseye

– des petites annonces dans un journal



Indices dans la seconde bobine :

– « I will survive » de Gloria Gaynor

– un numéro de téléphone avec l’indicatif +212, qui correspond au Maroc

– un contact « attaché de presse » dans son téléphone

– des plantations de tulipes et de géraniums

– Arsène Lupin

– rendez-vous dans un institut UV

– des photos souvenirs : une étoile de mer sous l’eau, une plage avec des palmiers, un plongeur

– archives de ses recherches : tuto danse de salon, Tooloo Airlines compagnie aérienne, trucs et astuces pour la maison, tutti quanti, tuto crochet débutant, turbo

– une vidéo de danse de salon

Indice bonus : Chevalier

Indices dans la troisième bobine :

– des fraises

– des références à la série HPI

– l’Amérique

– un clown avec des ballons

– le drapeau de l’Ecosse et la Reine d’Angleterre

– l’année 1985

Indices de la quatrième bobine :

– un appartement à Paris

– un dressing de vêtements d’hommes

– les Jeux Olympiques

Notre pronostic : Franck Dubosc

Chez Stars-Actu, on pense que le Maître du Jeu n’est autre que Franck Dubosc :

– il a joué un présentateur de JT dans « Toute ressemblance »

– il dansait dans « Rumba la vie »

– il a participé aux Marrakech du Rire

– les petites annonces pour ses duos avec Elie Semoun

– les références à Arsène Lupin car dans « Stars sous hypnose » il s’était retrouvé dans la peau d’un gentleman cambrioleur

– l’année 1985 car c’est c’est l’année où il a décroché son tout premier rôle

– les références à la Grande-Bretagne car il a passé plusieurs années là-bas (il a joué dans la série anglaise « Coronation Street » et a été reporter pour l’émission « Europ Express » sur Channel 42)

– les JO pour son rôle dans « Astérix aux Jeux olympiques »

– il a joué dans la série « Dix pour cent »

– « I Will survive » pour son rôle d’ancienne star du foot dans le film « Les Seigneurs »

– le clown en référence à son métier d’humoriste

Verdict ce soir sur TF1