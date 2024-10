Un Si Grand Soleil du 28 octobre : le sacrifice de Yann, Eliott démasqué (résumé épisode 1499 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1499 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 28 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Muriel parle à Eliott des locaux qu’elle a sélectionné. Mais elle remarque qu’il est ailleurs. Elle a aussi pensé à demander un devis pour des panneaux photovoltaïques pour faire des économies. Elle voit qu’il ne l’écoute pas, Eliott lui assure que ça va et il est content qu’elle s’investisse dans leur projet.

Achille propose à Noura un cinéma, mais elle ne peut pas. Elle doit aller chercher Toma à la crèche et le garder. Il trouve qu’elle parle comme une daronne mais Noura lui dit qu’elle a juste besoin d’argent. Noura confie à Achille que le père est un ex-taulard. Juste une histoire de fraude fiscale mais ça lui fait bizarre.



Publicité





Yann regarde Johanna se préparer pour aller travailler. Yann pense qu’elle reprend trop vite mais Johanna a besoin de sortir et travailler. Yann lui demande si elle fuit… Ils n’ont pas parlé de la perte du bébé. Johanna dit que c’était juste un embryon. Yann dit qu’ils doivent parler de l’avenir. Johanna avoue qu’elle n’est pas sure d’avoir encore envie d’un enfant. Yann pense que c’est trop tôt mais Johanna ne veut pas recommencer un protocole de fiv ni revivre de fausses couches. Yann lui dit qu’il veut un enfant avec elle, donc si elle n’en veut pas il n’en aura pas. Ils se disent qu’ils s’aiment.

Manu et Laetitia sont avec Serge, qui n’a toujours aucun souvenir. Manu lui demande si des gens lui en veuillent, mais il ne voit pas qui voudrait le tuer. Serge angoisse à l’idée de ne se souvenir de rien. Laetitia dit à Manu qu’il doit absolument retrouver qui a fait ça, elle a peur qu’il vienne finir le travail. Mais Manu avoue qu’il n’a aucune piste.

Chez L Cosmétiques, Boris vient parler à Elisabeth mais elle l’ignore et s’en va. Boris confie à Muriel qu’il ne sait plus quoi faire, d’autant que Victoire ne lui répond pas. Muriel lui dit de la trouver et de lui sortir le grand jeu. Elle sera à Lyon demain pour un congrès de designers.

Au cabinet, Johanna demande à Claudine de reprendre le dossier de Ludo. Elle accepte, et justement Ludo arrive.

Au commissariat, Manu retrouve Becker et Hugo. Ils n’ont toujours rien. Mais Hugo a peut être une idée : ramener Serge sur les lieux de l’agression, ses souvenirs pourraient revenir.

Tom retrouve Roméo, qui dit avoir un super plan pour lui. Des baskets tombées du camion. Tom l’envoie balader, c’est terminé les plans comme ça et il lui dit de l’oublier !

Un homme monte dans le VTC d’Eliott et refuse de mettre sa ceinture. Il le prend de haut, Eliott finit par s’emporte et lui demande de sortir de sa voiture ! Il promet à Eliott de lui mettre un mauvais commentaire.

Johanna est au téléphone avec Sabine. Elle lui dit qu’elle a abordé le sujet avec Yann, qui l’a plutôt bien pris et qui s’est montré compréhensif. Sabine est septique. Elle craint qu’il regrette plus tard… De son côté, Yann en parle à Hugo. Il garde espoir que Johanna change d’avis plus tard.

Boris vient voir Catherine, qui dit être en pleine forme. Elle lui parle des gens qu’elle croise ici et finit par prendre son fils dans les bras, elle lui dit qu’il lui a manqué.

Eliott retrouve Toma avec Noura. Il reçoit un appel de Curtis, qui a du taff pour lui. Eliott dit être refroidi, il a peur et n’a pas envie de se prendre une balle dans la tête. Noura entend toute la conversation avec le babyphone ! Curtis tente de rassurer Eliott et lui propose une prime. Eliott ne sait pas. Curtis lui dit de réfléchir pas trop vite. Eliott dit à Noura que c’était un appel pour le boulot, elle écourte et s’en va rapidement en oubliant même son argent ! Eliott voit le babyphone et comprend !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un départ, une guerre, les résumés jusqu’au 8 novembre 2024