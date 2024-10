Star Academy 2024 : découvrez Marine, la première élève de la nouvelle promo ! (VIDÉO)

Publicité





Star Academy 2024 – C’est le samedi 12 octobre 2024 que TF1 lancera la Star Academy 2024. Et à moins de deux semaines du début de l’aventure, on connait désormais la première élève qui fera partie de la promo 2024 ! Elle s’appelle Marine, elle a 24 ans et a été dévoilée ce mercredi midi dans le journal de 13h de TF1.





La jeune femme a donc réussi le casting de la Star Academy et va intégrer le mythique château de Dammarie-les-Lys le 12 octobre prochain.







Marine a 24 ans et vient du Nord de la France. C’est Karima Charni qui lui a annoncé qu’elle était prise pour la Star Academy ! Marine termine actuellement des études pour devenir chirurgien dentiste mais elle est passionnée de musique et faire la Star Academy était son rêve.

VIDÉO Star Academy 2024, Marine apprend qu’elle fait partie de la nouvelle promo !



