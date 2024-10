« Quatre coeurs en automne » : votre téléfilm ce 2 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Quatre coeurs en automne » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 2 octobre 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Quatre coeurs en automne ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Quatre coeurs en automne » : l’histoire, le casting

Ellie et Sam, deux amis coincés dans des carrières qui les empêchent de s’épanouir pleinement, entretiennent une amitié aussi forte que la distance qui les sépare. Un changement de cadre et de nouvelles rencontres pourraient bien leur permettre de découvrir enfin leur véritable chemin, et peut-être même l’amour.

Avec : Ashley Williams (Ellie Matthews), Luke Macfarlane (Leo Carrington), Marcus Rosner (Sam Perkins), Peter Porte (Matt)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un automne à deux ».

« Un automne à deux » : l’histoire et le casting

Amy, romancière à succès, revient dans sa ville natale après quinze ans d’absence. Elle y retrouve sa mère, Lillian, son grand-père Tom, et Kit, son ami d’enfance. Ce retour lui fait prendre conscience de tout ce qu’elle a manqué, notamment du fait que son grand-père vieillit.

Avec : Taylor Cole (Amy), Michael Ironside (Tom), Corey Sevier (Kit), Paula Boudreau (Lillian)