Star Academy 2024 : Marine avait échoué dans The Voice Kids ! (VIDÉO)

C’est hier que TF1 a dévoilé la toute première candidate de la promo 2024 de la Star Academy. Elle s’appelle Marine, elle a 24 ans et vient du Nord de la France. Mais qui est cette jeune femme qui va intégrer le château de Dammarie-les-Lys le 12 octobre prochain ?











On peut déjà vous dire que Marine a participé à un autre télé-crochet de la chaîne. C’était en 2015, Marine s’était présentée aux auditions à l’aveugle de la saison 2 de The Voice Kids, face à Jenifer, Louis Bertignac et Patrick Fiori.

Marine avait interprété « Rolling in the Deep » d’Adele et aucun coach ne s’était retourné. On vous laisse découvrir sa prestation.

VIDÉO Marine participait à The Voice Kids en 2015



