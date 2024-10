Golden Bachelor : quelle femme Landri a-t-il choisi ? Réponse !

Publicité





C’est hier soir que M6 diffusait le final du « Golden Bachelor », version senior du Bachelor. Mais avec deux épisodes diffusés à la suite, le programme se finissait à 2h du matin !











Alors vous n’avez pas pu veiller si tard et vous vous demandez laquelle des prétendantes Landri a-t-il choisi ? On a la réponse !

A la toute fin, alors que Landri a éliminé Valérie, il ne restait plus que deux femmes face à Landri lors d’un séjour en Crète : Mariella et Raquel. Et c’est finalement à Raquel que Landri a choisi de remettre la rose en or !