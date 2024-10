Star Academy 2024 : Pierre Garnier va devenir prof pour la nouvelle promo !

Publicité





Hymne de la Star Academy 2024 – On est à J-2 du lancement tant attendu de la Star Academy 2024 et une surprenante info vient d’être dévoilée !





En effet, alors que cette saison le château de Dammarie-les-Lys accueillera des professeurs exceptionnels comme Lara Fabian et Julien Doré, Public révèle que Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2023, en fera partie !







Pierre Garnier et Patrick Fiori rejoignent l’équipe de professeurs

Seulement un an après son entrée au château et fort de sa victoire et son incroyable succès, Pierre Garnier va donc déjà devenir prof à la Star Academy. Du jamais vu dans l’histoire du télé-crochet de TF1 !

Et il n’est pas le seul à s’ajouter à la liste puisque selon Public, Patrick Fiori en fera lui aussi partie. Le coach de The Voice Kids est un fidèle de la Star Academy et il était venu l’an dernier sur un prime et au château.



VIDÉO la bande-annonce de la Star Academy 2024 avec Pierre Garnier

L'histoire d'une nouvelle promotion, prête à se surpasser pour nous faire rêver, démarre dans quelques jours ⭐️🥰 La #StarAcademy est de retour le 12 octobre sur @TF1 et @tf1plus pic.twitter.com/RrNT3wtJQH — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 3, 2024

Nouvelle saison, nouveaux profs, un château redécoré

Cette saison promet de nombreuses nouveautés, à commencer par une nouvelle équipe pédagogique qui accompagnera les académiciens. Michael Goldman, le directeur, s’est entouré de cinq enseignants et de deux répétitrices :

– Malika Benjelloun, professeure de danse pour la deuxième année consécutive, accompagnera les élèves dans l’expression de leur identité artistique.

– Marlène Schaff ancienne répétitrice, devient professeure d’expression scénique, un rôle dans lequel elle excelle grâce à son expérience dans des comédies musicales.

– Sofia Morgavi, chanteuse lyrique et actrice, enseignera le chant en mettant l’accent sur la singularité vocale des élèves.

– Hugues Hamelynck, champion du monde d’improvisation, leur transmettra les clés pour se libérer sur scène à travers le théâtre.

– Ladji Doucouré, athlète de haut niveau et finaliste de « Danse avec les stars », sera chargé des cours de sport pour souligner l’importance de la forme physique dans une carrière artistique.

– Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue formeront un duo complémentaire pour préparer les élèves aux primes.

Avec l’arrivée de la nouvelle promotion, le château arbore une toute nouvelle décoration ! Récemment rénové, il est prêt à accueillir chaleureusement les académiciens. Ils auront la surprise de découvrir un nouvel espace : le foyer, qui reliera le château aux salles de classe. Ce lieu neutre deviendra un point de rencontre privilégié où les élèves pourront se retrouver, échanger, partager leurs confidences ou répéter ensemble. Par ailleurs, la salle de chant a été déplacée dans un espace plus grand, offrant un cadre inédit.