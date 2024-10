C dans l’air du 10 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 10 octobre 2024





C dans l’air du 10 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Impôts : c’est encore pire que prévu

Michel Barnier a levé le voile ce jeudi, en Conseil des ministres, sur son projet de loi de finances, visant à réduire le déficit public à 5 % en 2025, puis à 3 % d’ici 2029. Une tâche ambitieuse, d’autant plus que le déficit a dépassé 6 % du PIB fin septembre. Le Premier ministre a prévenu que le budget serait « difficile, sérieux et responsable ». Sous la pression des marchés financiers et de l’Europe, Barnier a exigé de ses ministres des propositions rapides. Le plan budgétaire table sur 60 milliards d’euros d’économies : 40 milliards de réduction des dépenses publiques et 20 milliards de hausses d’impôts. Parmi les mesures envisagées, on retrouve le report de l’indexation des retraites de janvier à juillet, la fusion de certains services publics et une diminution du nombre de fonctionnaires. Côté fiscalité, 65 000 foyers devraient contribuer à hauteur de 2 milliards d’euros supplémentaires, tandis que 300 grandes entreprises, réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, seront sollicitées pendant « un an, voire deux ».



Le projet fait déjà face à des critiques au sein de la majorité, Gabriel Attal dénonçant « trop d’impôts » et « un manque de réformes ». À gauche, les mesures sont également mal accueillies, notamment la taxation jugée trop temporaire des grandes entreprises.

Sur les 40 milliards d’économies, 15 milliards proviendront de la Sécurité sociale, en particulier du gel temporaire de l’indexation des retraites à l’inflation, ce qui devrait rapporter 4 milliards à l’État. Cette mesure affectera notamment les retraités, avec une perte estimée à 15 euros par mois pour une pension de 1 500 euros, selon Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites. Cette décision fait grincer des dents, surtout chez les électeurs seniors qui avaient soutenu Emmanuel Macron lors de sa réélection en 2022. L’opposition de gauche ne cache pas son indignation, Manuel Bompard, député LFI, qualifiant cette mesure de « honte absolue ».

Enfin, Michel Barnier prévoit une baisse de 5 milliards des dépenses des collectivités locales, tout en s’engageant à ne pas les stigmatiser. Pourtant, certaines villes, comme Lèves, en Centre-Val de Loire, ont déjà montré l’exemple en réduisant leurs impôts pour la dixième année consécutive grâce à une gestion budgétaire stricte.

ce jeudi 10 octobre 2024