Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 1 – C’est ce mardi qu’auront lieu les toutes premières évaluations de la saison au château de la Star Academy. Les 15 élèves vont s’affronter pour éviter la nomination aujourd’hui, sur une chanson et un petit texte de présentation.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi et alors que c’est l’anniversaire d’Ebony et de Franck, les évaluations sont programmées à 9h30 pour les académiciens, soit à partir de 10h sur le flux live de TF1+.

Rappelons que pour ces évaluations, chaque élève doit choisir sa chanson parmi cette liste :

– « Je m’en vais » Vianney

– « Because of you » de Kelly Clarkson

– « Je vais t’aimer » de Michel Sardou

– « Les Planètes » de Matt Pokora

– « Le reste » de Clara Luciani

– « Vie d’artiste » de La Zarra

– « Edge of glory » de Lady Gaga

Ils ne seront pas autorisés à emmener les paroles avec eux pour ces évaluations, ni à s’accompagner d’un instrument. Ils auront le choix de chanter en solo ou en duo. En plus de leur performance, chacun devra faire une courte présentation de moins d’une minute, expliquant ce qui les motive, pourquoi ils sont ici et comment ils envisagent la suite !



Publicité





Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra ensuite les noms des nominés mercredi soir en fin de quotidienne.

Rendez-vous ce mardi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.